الباطن يهزم الفتح ويتقدم للمركز الـ13 في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

أحرز جوناتان ثنائية في الشوط الأول، ليقود الباطن لفوز مهم 2-صفر على مستضيفه الفتح، الذي تلقى، اليوم السبت، أول خسارة في الدوري السعودي للمحترفين منذ أكثر من شهر.

ووضع جوناتان الضيوف في المقدمة في الدقيقة 19 عندما تابع تسديدة قوية من زيد العونلي ارتدت من الأوكراني مكسيم كوفال حارس الفتح، ليضعها المهاجم البرازيلي في الشباك.

وعزز المهاجم البرازيلي النتيجة في الدقيقة 36 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة أكثر من لاعب.

تقدم الباطن للمركز 13 برصيد 22 نقطة، بينما ظل الفتح في المركز السابع برصيد 32 نقطة قبل سبع جولات على نهاية المسابقة.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل فريقا الحزم وأحد بهدفين لمثلهما، وبتعادله الـ9 بقي الحزم في مركزه الثاني عشر بـ24 نقطة، وأحد بتعادله الـ5 يبقى في مركزه الأخير بـ14 نقطة.