نادي النصر السعودي يوقع شراكة استراتيجية مع شركة اتصالات عالمية (شاهد)

أعلنت إدارة نادي النصر السعودي عن اتفاقها مع شركة اتصالات عالمية لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الطرفين

وغرّد حساب النصر الرسمي قائلاً: “ مجلس إدارة نادي ⁧النصر⁩ برئاسة الأستاذ سعود بن محمد آل سويلم ينهي توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة اتصالات عالمية“.

وبحسب ما جاء في بيان النصر فإن الشركة ستقدم منتجات ستسعد جماهير الفريق حيث ستكون الأولى من نوعها في المنطقة.

وكشف بيان النصر عن أن الإدارة ستوضّح كافة التفاصيل للجماهير في القريب العاجل