طفلة نصراوية تثير الإعجاب خلال مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي (فيديو)‎

طالبت جماهير نادي النصر بتكريم طفلة من مشجعي النادي ظهرت وهي تدعو كثيرًا لفوز فريقها على الاتفاق في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 23 من المسابقة.

وتم تركيز الكاميرا الناقلة للمباراة كثيرًا على الطفلة وهي تدعو بفوز فريقها.

ونجح النصر بتحقيق فوز قاتل على الاتفاق بثلاثة أهداف لهدفين، حيث جاء هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع.

وقاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر، فريقه إلى ريمونتادا تاريخية وتحقيق فوز ثمين على الاتفاق، بعدما قلب الطاولة وحوّل تأخر فريقه بثنائية نظيفة إلى فوز بالثلاثة.

كما تعثر الهلال حامل اللقب عقب 6 انتصارات متتالية، بعد أن فرض عليه فريق المدرب المصري أحمد حسام (ميدو) التعادل في عقر داره.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 56 نقطة في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف، وارتفع رصيد الوحدة إلى 36 نقطة في المركز السادس.