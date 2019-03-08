ردود فعل صاخبة بعد الهدف القاتل من عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر في شباك الاتفاق (فيديو)‎

انفعلت جماهير نادي النصر السعودي بشدة عقب نجاح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز هدف الفوز في شباك الاتفاق في الدقيقة الأخيرة، خلال المباراة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، في المرحلة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز ”العالمي“ 2/3.

ورصدت كاميرا المباراة فرحة هيستيرية لجماهير ”العالمي“ عقب إحراز هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة، بعدما جرى اللاعبون على أرض الملعب، وسط أهازيج المشجعين من الشباب والرجاء والنساء، وحتى الأطفال.

الهدف الثالث لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 98

النصر 3 : 2 الاتفاق#دوري_بلس pic.twitter.com/M4eb5yzPLk — دوري بلس (@dawriplusksa) ٨ مارس ٢٠١٩

وقاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر، فريقه إلى ريمونتادا تاريخية، وتحقيق فوزٍ ثمين على الاتفاق، بعدما قلب الطاولة وحول تأخر فريقه بثنائية نظيفة إلى فوز بالثلاثة.

كما تعثر الهلال حامل اللقب عقب 6 انتصارات متتالية، بعد أن فرض عليه فريق المدرب المصري أحمد حسام (ميدو) التعادل بعقر داره.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 56 نقطة في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف، وارتفع رصيد الوحدة إلى 36 نقطة في المركز السادس.