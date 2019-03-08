أهداف مباراة الهلال والوحدة.. 1/1 (فيديو)

تقدم كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال السعودي بهدف في شباك الوحدة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على استاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز إدواردو هدف الهلال بعد مرور دقيقة واحدة من الشوط الثاني.

الهدف الأول لنادي الهلال سجله اللاعب ادواردو في الدقيقة 46

الهلال 1 : 0 الوحدة #الهلال_الوحدة

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وتعادل جابر عيسيري للوحدة في الدقيقة 77.

الهدف الأول لنادي الوحدة سجله اللاعب جابر عسيري في الدقيقة 75

الهلال 1 : 1 الوحدة #الهلال_الوحدة

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان ???? شاهد اللقاء⁩ عبر تطبيق ⁧#دوري_بلس⁩ وادخل في السحب على جائزة “آيباد” https://t.co/fzj5QHHt45 pic.twitter.com/1lIUQSZdZe — دوري بلس (@dawriplusksa) ٨ مارس ٢٠١٩

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي رصيده 55 نقطة من 17 فوزًا و4 تعادلات، في حين خسر مرة وحيدة، في حين يملك الوحدة 35 نقطة ويقبع في المركز السادس على لائحة الترتيب.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز الهلال 3/0، علمًا أن الهلال فاز في آخر 10 مباريات جمعته مع الوحدة في الدوري السعودي.

ويعود آخر فوز للهلال على الوحدة في الدوري السعودي إلى سبتمبر 2006.