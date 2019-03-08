أهداف مباراة الهلال والوحدة.. 1/1 (فيديو)

أهداف مباراة الهلال والوحدة.. 1/1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال السعودي بهدف في شباك الوحدة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على استاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز إدواردو هدف الهلال بعد مرور دقيقة واحدة من الشوط الثاني.

وتعادل جابر عيسيري للوحدة في الدقيقة 77.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي رصيده 55 نقطة من 17 فوزًا و4 تعادلات، في حين خسر مرة وحيدة، في حين يملك الوحدة 35 نقطة ويقبع في المركز السادس على لائحة الترتيب.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز الهلال 3/0، علمًا أن الهلال فاز في آخر 10 مباريات جمعته مع الوحدة في الدوري السعودي.

ويعود آخر فوز للهلال على الوحدة في الدوري السعودي إلى سبتمبر 2006.

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