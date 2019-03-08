نادي النصر يقلب الطاولة على الاتفاق ويطارد الهلال على قمة ترتيب الدوري السعودي

قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر، فريقه إلى ريمونتادا تاريخية وتحقيق فوزٍ ثمين على الاتفاق، خلال المباراة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز ”العالمي“ 2/3.

الإثارة بدأت مبكرًا في الدقيقة 17، عندما سجّل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفًا، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي أن الكرة اصطدمت بيده.

وتمكن الأوروغوياني رامون أرياس مدافع الاتفاق من افتتاح التسجيل، بعدما أكمل تمريرة مواطنه برايان أليمان بقدمه في شباك الحارس الأسترالي براد جونز، في الدقيقة 27.

ونجح الاتفاق في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56 عن طريق السلوفاكي فيليب كيش قائد الاتفاق، بعد ارتقائه لعرضية زميله محمد الكويكبي ليحول الكرة برأسه في شباك النصر.

وحاول النصر العودة مجددًا للمباراة، وتمكن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 70، بعدما ارتقى لعرضية زميله سلطان الغنام وحوّل الكرة برأسه في شباك الحارس عبدالله الصالح.

وفي الدقيقة 89 تمكن لاعب النصر فهد الجميعة من تسجيل هدف التعادل، بعدما حوّل عرضية زميله المغربي نور الدين مرابط برأسه في شباك الحارس عبدالله الصالح.

وتمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثالث بعدما حوّل عرضية زميله فهد الجميعة برأسه في شباك الاتفاق، وتعرض المصري حسين السيد للطرد في آخر دقائق المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى 52 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط مؤقتًا عن الهلال المتصدر، الذي سيواجه الوحدة في وقتٍ لاحق، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 28 نقطة في المركز العاشر.