مباراة النصر والاتفاق.. هل ظلم الحكم ”العالمي“ بعدم احتساب هدف صحيح؟ (شاهد)

تداولت جماهير نادي النصر السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة لهدف اللاعب المغربي حمد الله والذي تم إلغاؤه بداعي لمس اللاعب للكرة بيده.

ويظهر من الصورة أن اللاعب تلقى الكرة بالكتف لا بيده، ما أثار غليان وغضب جماهير النصر التي ترى أن هناك مؤامرة لإبعاد النصر عن الدوري .

وألغى حكم المباراة الهدف بعد لجوئه لتقنية الفار، علمًا أن المباراة قائمة حتى الآن، وتشير النتيجة لتقدم الاتفاق بهدف نظيف.

حكم المباراة يلغي هدفاً للنصر بعد الرجوع لتقنية VAR ???? شاهد مباراة #النصر_الاتفاق عبر تطبيق #دوري_بلس وادخل في السحب على جائزة “آيباد”https://t.co/EELSOhHd7z pic.twitter.com/HecUkpEQ7Y — دوري بلس (@dawriplusksa) ٨ مارس ٢٠١٩

ويسعى النصر لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري السعودي، والحفاظ على فارق النقاط عن الهلال المتصدر، على أمل أن يخسر الزعيم.

ويملك النصر 49 نقطة في المركز الثاني، ويتأخر بـ 6 نقاط عن الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، في المقابل حصد الاتفاق 28 نقطة ويحتل المركز التاسع.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النصر 2/1، وحقق النصر الفوز 5 مرات في آخر 10 مباريات أمام الاتفاق في الدوري السعودي، في حين فاز الاتفاق مرتين، وتعادلا 3 مرات.