موعد مباراة الأهلي والقادسية اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهليالأهلي ضيفًا ثقيلًا على منافسه القادسية، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الأهلي والقادسية الساعة 15:40 بتوقيت مكة المكرمة، 14:40 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناتي KSA Sports 1 HD و Dawri Plus 1 HD.

ويملك الأهلي 37 نقطة في المركز الخامس، في حين حصد القادسية 24 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز القادسية 2/0 سجلهما هارون كمارا.

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على حظوظه الضئيلة في التتويج بلقب الدوري السعودي، علمًا أنه صعد إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، كما حقق الفوز في أول مباراة له بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وحقق الأهلي الفوز 8 مرات، في حين فاز القادسية مرتين، في آخر 10 مباريات بينهما في الدوري السعودي.

ويبحث الأهلي عن فوز الأول، بعد أن خسر مرتين وتعادل مرة في آخر 3 مباريات في الدوري السعودي.