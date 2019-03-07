نادي الشباب يستعيد توازنه بالفوز على الفيصلي ويعزز مركزه الثالث في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

فاز الشباب 2/1 على الفيصلي ليعود سريعًا إلى الطريق الصحيح ويعزز موقعه في المركز الثالث بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

وأحرز أبوبكر تراوالي هدف التقدم للشباب بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 17، وأضاف المغربي مبارك بوصوفة الهدف الثاني بعد متابعة كرة عرضية قبل ربع ساعة من النهاية.

وانضم تراوالي وبوصوفة للشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقلّص لويز غوستافو الفارق للفيصلي من ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعدما سدد بنجاح في شباك الحارس فاروق بن مصطفى.

وتعافى الشباب من خسارته في الجولة الماضية أمام النصر وحقق فوزه الثالث في 4 مباريات ليصبح رصيده 43 نقطة بالمركز الثالث.

وتجمد رصيد الفيصلي عند 30 نقطة بعدما خسر للمرة الثانية على التوالي ليستمر في المركز الثامن لكنه قد يتراجع في ترتيب مع نهاية منافسات هذه الجولة.

ويتصدر الهلال الدوري برصيد 55 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر قبل أن يلعب الفريقان ضد الوحدة والاتفاق على الترتيب يوم الجمعة.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الشباب سجله اللاعب : بوبكر تراولي في الدقيقة 16 الشباب 1 : 0 الفيصلي #الشباب_الفيصلي pic.twitter.com/XQgJEuwQGB — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٧ مارس ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #الشباب سجله اللاعب : مبارك بوصوفه في الدقيقة 75 الشباب 2 : 0 الفيصلي #الشباب_الفيصلي pic.twitter.com/baZO9zlcTh — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٧ مارس ٢٠١٩