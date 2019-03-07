هل قصدت إدارة الاتفاق دعم الهلال ضد نادي النصر في سباق الدوري السعودي؟

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة الاتفاق رصدت نحو 10 آلاف ريال لكل لاعب في حال الفوز على نادي النصر السعودي، في المباراة التي ستجمعهما، مساء غد الجمعة، في دوري الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الاتفاق المركز التاسع برصيد «28» نقطة، ويمكن أن يتقدم خطوة في جدول الترتيب في حال الفوز، إلا أن خسارته قد تعيده للمركز العاشر؛ مما سيرفع حدة الضغوط على الإدارة لإقالة المدرب، رغم أنها تصر على أن المدرب وحده ليس المسؤول عن التراجع الكبير الحاصل في النتائج.

ونفى مصدر اتفاقي لصحيفة ”الشرق الأوسط“، أن يكون الهدف من هذا الوعد بالمكافأة المجزية نتيجة استفادة أي فريق من تحقيق الاتفاق نتيجة إيجابية.

وقال: ”الهدف الرئيسي هو نهوض الفريق من كبوته وتلقيه كثيرًا من الخسائر الكبيرة، وآخرها أمام التعاون بأربعة أهداف“.