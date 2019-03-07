عبدالعزيز العرياني مهاجم نادي الاتحاد يتلقى عروضًا من أندية القمة بالدوري السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد، عن تلقي مهاجم الفريق عبدالعزيز العرياني لعدد من العروض، من ضمنها أندية قمة بالدوري السعودي.

ودخل اللاعب بالفعل الفترة الحرة من عقده، والتي تسمح له بالرحيل لأي ناد، إلا أن اللاعب يفضل البقاء في صفوف ناديه؛ حال تلقي عرض مناسب للتجديد.

وبحسب تلك المصادر التي تحدثت لـ“إرم نيوز“، فإن نادي النصر والشباب أبدوا اهتمامهم بضم اللاعب، الذي يقدم مستويات متميزة مع الفريق الاتحادي.

الجدير بالذكر أن اللاعب من ناشئي الاتحاد، وبات أفضل لاعب اتحادي تقييمًا في موقع Sofascore، بعدما ساهم في تسجيل 5 أهداف في عدد دقائق لم يتجاوز 400 دقيقة هذا الموسم.