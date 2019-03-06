رغم خروجه من قائمة النادي الأهلي السعودي.. محمد عبدالشافي يرفض العودة إلى مصر

رفض محمد عبدالشافي، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي السعودي، العودة من جديد إلى الدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب بأن عبد الشافي يسعى لإيجاد فريق بديل للأهلي داخل الدوري السعودي، بعدما خرج من حسابات المدير الفني للراقي خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر لـ“إرم نيوز“ أن عبد الشافي يضع خيار العودة إلى الدوري المصري في آخر الاحتمالات، وأنه من الممكن أن يلعب في مصر في حالة عدم وجود عرض داخل دوري المحترفين السعودي

يذكر أن الأوروغوياني خورخي فوساتي، المدير الفني لفريق الأهلي، كان قد أعلن قائمة الراقي النهائية المقرر مشاركتها في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث غاب اللاعب المصري عن القائمة.

وأشارت بعض التقارير السعودية إلى اقتراب محمد عبد الشافي من الرحيل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب رغبة المدير الفني في التعاقد مع لاعب أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.