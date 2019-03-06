موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يُمنّي نادي الاتحاد النفسَ بأن يكون على موعد مع فوز طال انتظاره في جدة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عندما يستضيف الفيحاء في استاد الجوهرة المشعة، يوم الجمعة.

وسيخوض الاتحاد اللقاء وسط تفكير وحيد يتعلق بالخروج بأول انتصار في جدة في الدوري هذا الموسم، لقطع خطوة مهمة نحو التخلص من كابوس الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وبدأ الاتحاد، بطل آسيا 2004 و2005، الموسم بشكل كارثي وحقق ثلاثة انتصارات فقط، كلها خارج جدة، في 22 مباراة، ويحتل المركز الـ 15 وقبل الأخير برصيد 16 نقطة.

لكن الاتحاد يبدو أنه أمام فرصة مثالية للتقدم خطوة أو خطوتين في الترتيب، إذ سيواجه منافسه الذي يحتل المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة.

وتلقى الاتحاد دفعة معنوية هائلة بعدما حقق انتفاضة وفاز 5-1 على الريان القطري، مستفيدًا من ثنائية الخطير فهد المولد، في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا رغم التأخر بهدف، يوم الاثنين.

وجاء انتصار الاتحاد الكبير على أرضه بعد أيام قليلة من ضياع أول فوز للفريق في الدوري في جدة، إذ تقدم 1-صفر على جاره الأهلي، قبل أن يتعادل عمر السومة 1-1 بهدف مذهل بركلة خلفية مزدوجة.

وقال خوسيه لويس سييرا، العائد لتدريب الاتحاد الشهر الماضي بعد إقالة سلافن بيليتش: ”هذه مجرد بداية… يجب أن ينصب تركيزنا على مواجهة الفيحاء“.

وأضاف: ”الفريق يملك عناصر مميزة، وبوسعهم جميعًا تقديم أفضل ما لديهم. الكل يعرف صعوبة وضعنا في الدوري، ونحتاج إلى جميع اللاعبين والنتيجة ستمنحنا ثقة أكبر“.

ورغم وجود الاتحاد في وضع مثالي لتحقيق فوزه الأول في الدوري منذ التغلب 2-صفر على الوحدة في الرابع من فبراير شباط، فإن الفيحاء سيلعب بروح معنوية مرتفعة أيضًا.

ولم يكن الفيحاء حقق أي فوز في الدوري منذ ديسمبر/ كانون الثاني 2018 قبل أن ينتصر 1-صفر على الحزم يوم السبت ويتقدم في الترتيب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة، مساء الجمعة، في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة، الـ8:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي KSASPORTS، ودوري بلس“.

وفي القمة سيحاول الهلال، الذي فاز 1-صفر في ضيافة العين الإماراتي، يوم الثلاثاء، تحقيق فوزه السابع على التوالي في الدوري، عندما يواجه الوحدة يوم الجمعة في التوقيت ذاته.

وينفرد الهلال بالقمة برصيد 55 نقطة قبل ثماني جولات على النهاية، ويتقدم بست نقاط على النصر صاحب المركز الثاني، الذي فاز في آخر أربع مباريات وسيواجه الاتفاق يوم الجمعة.

لكن النصر خسر 1-صفر أمام الوصل في بداية مشوار دور المجموعات بدوري الأبطال، يوم الاثنين الماضي، وسيحاول التعافي سريعًا للتمسك بآماله الضعيفة في الدوري المحلي.

كما سيلعب الشباب ثالث الترتيب مع الفيصلي في بداية الجولة، ويلتقي التعاون صاحب المركز الرابع مع الرائد يوم الخميس، فيما يبحث الأهلي خامس الترتيب عن انتصاره الأول في أربع مباريات عندما يواجه القادسية يوم الجمعة.