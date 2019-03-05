الاتحاد السعودي يرفض تأجيل مباراة الهلال والنصر في دوري الأمير محمد بن سلمان (فيديو)

يرغب الاتحاد السعودي لكرة القدم في عدم تأجيل مباراة النصر والهلال القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لعدم تضارب المواعيد.

وأذاع برنامج ”الديوانية“ المذاع عبر فضائية (ksa sports) أن الاتحاد يرغب في عدم تأجيل المباراة، حفاظًا على استقرار المسابقة.

وكان رئيس لجنة المسابقات عبدالإله مؤمنة قد خرج في تصريحات فضائية سابقة بأنه لا توجد لدينا نوايا لتأجيل مباريات الجولة 25 من الدوري وأن مسؤولي الاتحاد حريصون كُل الحرص على خروج المسابقات السعودية بأجمل مظهر.

من جهة أخرى، سيرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم غدًا موعد مباراتي الهلال والأهلي في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

وبحسب ما ذكر البرنامج فإنه من المنتظر أن تكون مباراتا الفريقين واحدة ذهابًا قبل مباراة الديربي والأخرى بعد مباراة الهلال والنصر والتي ستقام في الجولة الـ 25 من المسابقة.