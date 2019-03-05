نادي الاتحاد السعودي يتفق مع أحمد عسيري وزياد الصحفي على التجديد‎

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي، إنها اتفقت مع لاعبي الفريق أحمد عسيري وزياد الصحفي، على تجديد تعاقدهما مع الفريق.

وينتهي تعاقد اللاعبين مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، وأشارت المصادر إلى أن الإدارة اتفقت معهما لبث الطمأنينة في نفسيهما لأجل اللعب بأريحية فيما تبقى من مباريات.

من جهته، قال رئيس النادي لؤي ناظر، عقب فوز فريقه في دوري أبطال آسيا على الريان القطري، على صفحته بـ“تويتر“: ”الليلة حققنا فوزًا كبيرًا والحمد لله.. ‏سنحتفل به ونفتخر به، ولكنه ليس إنجازًا كبيرًا؛ لأنه خطوة واحدة فقط من خطوات كثيرة مقبلة إن شاء الله، وفِي عدة بطولات، غدًا سنبدأ التجهيز للمباراة المقبلة بجدية وتركيز، ‏من غير تهاون ومن غير إفراط في الثقة.. إلى الأمام يا عميد“.

ويلتقي الاتحاد مع الفيحاء، الجمعة المقبلة، في الجولة الـ23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في مباراة مفصلية للفريقين، اللذين يحتلان المركز الـ 14 والـ 15 للفيحاء ثم الاتحاد على الترتيب.