الاتحاد السعودي يكشف مدة إيقاف ياسر الشهراني لاعب نادي الهلال (صورة)

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف ياسر الشهراني، لاعب نادي الهلال، بعد طرده في مباراة الزعيم مع الفيصلي في الجولة الـ 22 من الدوري السعودي، يوم الجمعة.

وطرد حكم المباراة اللاعب ياسر الشهراني بعد خطأ على دينيلسون بيريرا جونيور في الدقيقة 90+4.

وقال الاتحاد السعودي عبر حسابه على موقع ”تويتر“: إن لجنة الانضباط والأخلاق قررت إيقاف ياسر الشهراني مباراة واحدة بعد طرده أمام الفيصلي، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال في مدة أقصاها 30 يومًا من بداية تاريخ القرار.

وبذلك يغيب ياسر الشهراني عن مباراة الهلال مع الوحدة، يوم الجمعة، في الجولة الـ 23 من الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 55 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر الثاني.

????| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: إيقاف لاعب نادي #الهلال ياسر الشهراني مباراة رسمية واحدة، وهي مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال. pic.twitter.com/xSCKOIFPn4 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٤ مارس ٢٠١٩