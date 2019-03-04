الاتحاد السعودي يكشف مدة إيقاف ياسر الشهراني لاعب نادي الهلال (صورة)

الاتحاد السعودي يكشف مدة إيقاف ياسر الشهراني لاعب نادي الهلال (صورة)

المصدر: فريق التحرير

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف ياسر الشهراني، لاعب نادي الهلال، بعد طرده في مباراة الزعيم مع الفيصلي في الجولة الـ 22 من الدوري السعودي، يوم الجمعة.

وطرد حكم المباراة اللاعب ياسر الشهراني بعد خطأ على دينيلسون بيريرا جونيور في الدقيقة 90+4.

وقال الاتحاد السعودي عبر حسابه على موقع ”تويتر“: إن لجنة الانضباط والأخلاق قررت إيقاف ياسر الشهراني مباراة واحدة بعد طرده أمام الفيصلي، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال في مدة أقصاها 30 يومًا من بداية تاريخ القرار.

وبذلك يغيب ياسر الشهراني عن مباراة الهلال مع الوحدة، يوم الجمعة، في الجولة الـ 23 من الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 55 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر الثاني.

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