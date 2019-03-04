اقتراح الهلال والأهلي يواجه رفضًا من اتحاد الكرة السعودي

رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم اقتراحًا من ناديي الهلال والأهلي السعوديين بتعديل جدول مباريات الفريق في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان ليتمكنا من خوض مباراتي نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن اجتماعًا عقد بين الناديين والاتحادين العربي والسعودي لكرة القدم لتنسيق موعد المباراتين، غير أنه لم يسفر عن شيء.

واقترح الناديان تعديل بعض مباريات الفريقين في الدوري المحلي، غير أن الأمر واجه رفضًا من الاتحاد السعودي.

وحسب الصحيفة ذاتها، بدأ الناديان اتصالات ثنائية لتنسيق موعد المباراتين في ظل رغبة الاتحاد العربي لكرة القدم في إقامة نهائي كأس زايد منتصف أبريل المقبل.

وتأهل الأهلي والهلال والمريخ والنجم الساحلي لنصف نهائي كأس زايد.

وتغلب النجم على المريخ بهدف دون رد في مباراة الفريقين بتونس ذهابًا.