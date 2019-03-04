رسميًا.. تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا لنادي الوحدة السعودي ورئيسًا لهيئة أعضاء الشرف

أعلن نادي الوحدة السعودي منح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الرئاسة الفخرية للنادي، وتعيينه رئيسًا شرفيًا لهيئة أعضاء الشرف.

وكان آل الشيخ قد أعلن دعمه الكامل للفريق منذ بداية الموسم الحالي، حيث دعمه بالعديد من اللاعبين سواء من المحليين أو الأجانب.

وحل الوحدة في المركز الرابع من حيث الأندية الأكثر حصولًا على الدعم من الهيئة العامة للرياضة إبان تولي تركي آل الشيخ رئاستها خلفًا لكل من الأهلي والهلال والاتحاد.