هل ينافس هدف عمر السومة في الاتحاد على جائزة بوشكاش؟ (فيديو)

أبهر السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي السعودي، الجميع، بهدفه الرائع في مباراة الديربي أمام الاتحاد، مساء الجمعة، بالدوري السعودي التي انتهت بالتعادل.

واستقبل السومة الكرة داخل منطقة الجزاء ووجه ضربة مزدوجة خلفية في الشباك، ليتصدر العناوين بهذا الهدف الرائع الذي دخل في مقارنة بالهدف التاريخي الذي أحرزه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني السابق في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس، العام الماضي، بدوري أبطال أوروبا.

الهدف الأول لنادي ⁧#الاهلي⁩ سجله اللاعب عمر السومة في الدقيقة 78

الاهلي 1 : 1 الاتحاد

⁧#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

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وأصبح السؤال الذي يتبادر إلى أذهان محبي وعشاق النجم السوري عمر السومة: هل ينافس هذا الهدف على جائزة بوشكاش؟ وهو ما تطرحه ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

هدف رائع

بكل المقاييس الفنية، خطف عمر السومة الأضواء بهذا الهدف الرائع الذي جاء عبر تسديدة متقنة لضربة مزدوجة خلفية رائعة.

وقال الدكتور طه إسماعيل، المحاضر بالاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، لـ“إرم نيوز“: إن الهدف الذي سجله السومة يستحق بالفعل أن يدخل ترشيحات جائزة بوشكاش؛ لأنه يجمع مهارات رأس الحربة كافة.

وأضاف مدرب منتخب السعودية الأسبق: ”السومة تسلم الكرة ببراعة ووجه تسديدة عبقرية في الشباك بضربة مزدوجة خلفية، لا يقل عن هدف كريستيانو رونالدو في مرمى يوفنتوس“.

ردود فعل واسعة

لا ينتقدك الا جاهل ..

ولا ينتقص منك الا ناقص ..

الكبير دائماً يبقى كبير ..

دائما كل ما أحتاجك #الاهلي وجدك لأنك باختصار : الاسطوره #عمر_السومة@omaralsomah ❤️???????? pic.twitter.com/q31tg6qgjn — عمر خربين (@khrbinomar77) March 1, 2019

أثار هدف السومة ردود فعل واسعة بين نجوم الكرة العربية بشكل كبير، سواء المعلق فهد العتيبي الذي خرج بتعليق عفوي كوميدي عقب الهدف قائلًا: ”أعد الهدف يا مخرج يخرب بيتك“.

ونشر مجدي عبدالغني نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق الهدف عبر حسابه بموقع ”تويتر“ معلقًا بإشارة الإشادة، فيما كتب خالد بيومي المحلل بقنوات ”أبوظبي“: ”هدف السومة متعة للعين“.

وكتب السوري عمر خربين مهاجم بيراميدز المصري: ”لا ينتقدك إلا جاهل.. ولا ينتقص منك إلا ناقص.. الكبير دائمًا يبقى كبيرًا.. دائمًا كل ما احتاجك الأهلي وجدك لأنك باختصار الأسطورة“.

وكتب النجم التونسي طارق دياب: ”بدون تعليق.. هدف عمر السومة“، كما كتب المعلق المصري بلال علام لأول مرة: ”لن يتم الاستفتاء على أفضل هدف في العالم، لأنه باختصار هدف عمر السومة سيكون خارج السباق لسنوات.. لو اجتمع كل المعلقين على وصف هذا الهدف.. فلن يوفوه حقه“.

وكتب أحمد عفيفي المحلل الكروي والمتحدث باسم نادي بيراميدز: ”وتؤرخ الأهداف في دوريات الشرق الأوسط بما قبل وما بعد هدف عمر السومة في الاتحاد في ١ مارس٢٠١٩“.

جائزة بوشكاش والعرب

استحدثت جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام بداية من عام 2009، وفاز بها في عام 2009 النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم فاز في عام 2010 التركي حميد ألتينتوب، وفي عام 2011 البرازيلي نيمار، وفي عام 2012 السلوفاكي ميروسلاف ستوكاتش، وفي عام 2013 السويدي زلاتان إبراهيموفتش، وفي عام 2014 الكولومبي جيمس رودريجيز، وفي عام 2015 البرازيلي فينديل ليرا، وفي عام 2016 الماليزي محمد فايز، ثم الفرنسي أوليفييه جيرو عام 2017، والمصري محمد صلاح عام 2018.

ويعد محمد صلاح العربي الوحيد الفائز بجائزة بوشكاش، بل والعربي الوحيد الذي تم ترشيحه لهذه الجائزة، بعدما سجل هدفًا رائعًا في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي موسم 2017 – 2018.