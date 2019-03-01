التعادل الإيجابي يحسم ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي (فيديو)

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة ديربي جدة بين فريق الأهلي وضيفه الاتحاد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ”الجوهرة المشعة“، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الاتحاد عن طريق البرازيلي روماريينهو عند الدقيقة ”70“، بعد استغلاله لارتباك في دفاع الأهلي، وسدد رأسية قوية محرزًا الهدف الأول لفريقه.

وعادل السوري عمر السومة للأهلي عند الدقيقة“78″، من ضربة خلفية مزدوجة رائعة.

نتيجة المباراة رفعت رصيد الأهلي إلى 37 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع الاتحاد بنقاطه إلى 16 نقطة وما زال في المركز الخامس عشر ”قبل الأخير“.

الهدف الأول لنادي ⁧#الاتحاد⁩ سجله اللاعب رومارينهو في الدقيقة 70

الاهلي 0 : 1 الاتحاد

⁧#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

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⁦https://t.co/DAhJsLKC4i pic.twitter.com/tzdsOcsJDt — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ مارس ٢٠١٩