مباراة الاتحاد والأهلي.. هل قصدت جماهير ”الراقي“ السخرية من العميد بهذه اللافتة؟ (شاهد)

رفع عدد من الجماهير المنتمية للنادي الأهلي لافتة ”مواساة“ لنادي الاتحاد، قبل انطلاق مباراة الفريقين في الجولة الـ22 للدوري السعودي لكرة القدم.

وكتبت الجماهير على تلك اللافتة:“وداعية يا آخر ديربي يجمعنا“، في إشارة إلى اقتراب نادي الاتحاد من الهبوط بسبب مركزه السيئ في جدول الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، وحصد الفريق 3 انتصارات، و6 تعادلات، و12 هزيمة، وسجل الاتحاد 21 هدفًا، واستقبل 35 هدفًا.

لافتة تحملها جماهير #الأهلي قبل انطلاق ديربي اليوم:

”وداعية يا آخر ديربي يجمعنا“..#الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/dV4wHfJK2z — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) ١ مارس ٢٠١٩

وتبدو ظروف الفريقين متناقضة، فالأهلي ينافس على التواجد في القمة، بينما يخوض الاتحاد معركة من أجل البقاء في الدوري السعودي في أول مهمة تحت قيادة مديره الفني التشيلي لويس سييرا العائد لقيادة العميد مجددًا بعد رحيل الكرواتي سلافين بيليتش.

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 36 نقطة بقيادة مدربه الأوروغواياني خورخي فوساتي، وحصد الفريق 11 انتصارًا، و3 تعادلات، و7 هزائم، وسجل 43 هدفًا، واستقبل 30 هدفًا، ويعد السوري عمر السومة هداف الفريق برصيد 14 هدفًا.

والتقى الأهلي نظيره الاتحاد منذ إطلاق دوري المحترفين 21 مرة منذ موسم 2008/2009، وفاز في 9 مواجهات مقابل 6 انتصارات للاتحاد، و6 تعادلات.

ولم يفز الاتحاد بلقاء الديربي في الدوري منذ 7 أعوام كاملة حين تغلب بهدف نايف هزازي يوم 29 مارس 2012، ولكنه خلال الأعوام السبعة فاز بنتيجة 1/0 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا العام 2012، وأيضًا بنتيجة 3/2 في نصف نهائي كأس وليّ العهد العام 2016.