ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 22 (صورة)

ابتعد نادي الهلال بقمة جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه الفيصلي بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.

وأحرز هدفي الهلال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقتين 18 و79 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف الفيصلي الوحيد عن طريق البرازيلي إيغور روسي في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، ابتعد الهلال بصدارة الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 30 نقطة في المركز الثامن.

وفي نفس الجولة، تعادل سلبيًا الرائد مع ضيفه القادسية.

بهذه النتيجة، يحتل الرائد المركز العاشر برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن القادسية.

وحسم التعادل الإيجابي1-1 مواجهة ديربي جدة بين فريق الأهلي الاول لكرة القدم وضيفه الاتحاد في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ”الجوهرة المشعة“ ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الاتحاد عن طريق البرازيلي روماريينهو عند الدقيقة ”70“، بعد استغلاله لارتباك في دفاع الأهلي، وسدد رأسية قوية محرزًا الهداف الأول لفريقه.

وعادل السوري عمر السومة للأهلي عند الدقيقة“78″، من ضربة خلفية مزدوجة رائعة.

نتيجة المباراة رفعت رصيد الأهلي إلى 37 نقطة في المركز الخامس فيما ارتفع الاتحاد بنقاطه إلى 16 نقطة ولازال في المركز الخامس عشر ”قبل الأخير“.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: