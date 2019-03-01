جيوفينكو ينقذ نادي الهلال من فخ الفيصلي ويعزز صدارة الزعيم لترتيب الدوري السعودي (فيديو)

سجل المهاجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو هدفين، ليقود الهلال لفوز صعب 2-1 على الفيصلي معززًا صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وضع جيوفينكو، لاعب يوفنتوس السابق، أصحاب الضيافة في المقدمة بعد 18 دقيقة، بعد أن استغل خطأ دفاعيًا ليسجل من مسافة قريبة.

وأصبح الهلال في موقف حرج بعد أن أدرك البرازيلي إيغور روسي التعادل للفيصلي في بداية الشوط الثاني من ضربة رأس.

وأعاد جيوفينكو التقدم للهلال بمجهود فردي بعد أن راوغ مدافعًا، وسدد كرة منخفضة في الشباك قبل 11 دقيقة على النهاية.

الهدف الأول لنادي ⁧#الهلال⁩ سجله اللاعب جيوفينكو في الدقيقة 18

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الهدف الأول لنادي ⁧#الفيصلي⁩ سجله اللاعب ايغور روسي في الدقيقة 49

الهلال 1 : 1 الفيصلي ???? شاهد مباراة ⁧#الهلال_الفيصلي⁩ عبر تطبيق ⁧#دوري_بلس⁩ وادخل في السحب على جائزة “آيباد”

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⁧#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧ pic.twitter.com/GSSOkCmIkf — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ مارس ٢٠١٩

الهدف الثاني لنادي ⁧#الهلال⁩ سجله اللاعب جيوفينكو في الدقيقة 79 #دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان ???? شاهد مباراة ⁧#الهلال_الفيصلي⁩ عبر تطبيق ⁧#دوري_بلس⁩ وادخل في السحب على جائزة “آيباد”

⁦https://t.co/RhqP7rcRM0⁩ pic.twitter.com/6IaTPmbBKg — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ مارس ٢٠١٩

وكاد لويس جوستافو ينتزع التعادل للزوار من ضربة رأس، لكن الكرة اصطدمت بالشباك الجانبية في الدقائق الأخيرة.

وتعرض ياسر الشهراني مدافع الهلال للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن لم يؤثر هذا على النتيجة.

ورفع الهلال حامل اللقب رصيده إلى 55 نقطة ليتفوق بفارق ست نقاط على النصر أقرب منافسيه، مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم.

وتوقف رصيد الفيصلي عند 30 نقطة بالمركز الثامن.