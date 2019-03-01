هدف مباراة الهلال والفيصلي.. 1/1 (فيديو)

تقدم جوفينكو لاعب نادي الهلال بهدف رائع في شباك الفيصلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

واستغل جوفينكو خطأ مدافع الفيصلي واستلم الكرة وسدد في الزاوية البعيدة فشل حارس الفيصلي في التصدي لها.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : جوفينكو في الدقيقة 18

الهلال 1 : 0 الفيصلي #الهلال_الفيصلي pic.twitter.com/q7QT6Qv0CK — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١ مارس ٢٠١٩

وتعادل إيغور روسي للفيصلي مع بداية الشوط الثاني من رأسية قوية.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 52 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر الثاني الذي لعب مباراة أكثر.

في حين يملك الفيصلي 30 نقطة في المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري السعودي.

وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال 3/2، علمًا أن الهلال فاز في 16 وتعادل في 4 مرات في آخر 20 مباراة مع الفيصلي في الدوري السعودي.