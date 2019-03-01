القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد اليوم في الدوري السعودي

يلاقي نادي الاتحاد منافسه الأهلي، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنقل مباراة الأهلي والاتحاد على قنوات دوري بلس و ksa sport.

وتقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

ويعود قائد الأهلي حسين عبدالغني، مجددًا، للمشاركة في ديربي عروس البحر الأحمر، لأول مرة، بعد غياب استمر لحوالي 12 عامًا.

وشارك حسين عبدالغني في مشواره مع الأهلي في أكثر من 40 لقاء ديربي، قبل رحيله نهاية العام 2007 عن صفوف الفريق.

والسوري عمر السومة مهاجم الأهلي هداف المواجهات المباشرة بين الفريقين في الدوري، بعد أن سجل 7 مرات، بينها هدفان في مباراة واحدة، إضافة إلى مساهمته في هدفين كذلك، في المقابل فهد المولد هو هداف الاتحاد أمام الأهلي بتسجيله 3 أهداف ومساهمته في صناعة هدف وحيد.