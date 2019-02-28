ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك ليندر تاوامبا لاعب التعاون في الاتفاق (صورة)

سجل الكاميروني ليندر تاوامبا ثلاثية، ليقود نادي التعاون لفوز كبير 4-1 على الاتفاق، مواصلًا عروضه القوية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد أن ارتقى للمركز الرابع، اليوم الخميس.

وفاز التعاون برباعية للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، بعد تغلبه 4-صفر على أحد، ثم 4-1 على الباطن، في وقت سابق هذا الشهر، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف الشباب ثالث الترتيب.

وسجل تاوامبا هدفه السادس في آخر ثلاث مباريات، ليتساوى في ترتيب هدافي الدوري مع الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال، ولكل منهما 17 هدفًا.

وانضم ليندر تاوامبا للتعاون هذا الموسم، قادمًا من بارتيزان الصربي، لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، وشارك في 21 مباراة بالدوري، ولم يغب عن مباريات فريقه، إلا أمام الهلال في الجولة 15؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي كاملًا: