غوميز مهاجم نادي الهلال يكشف سر احتفالية ”الأسد“

كشف المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، سر احتفاله الغريب، بعد تسجيل الأهداف، مع الأندية التي يلعب لها.

وعن ذلك قال غوميز، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية: ”عندما كنت ناشئًا في الـ 14 من عمري، وألعب في أكاديمية نادي سانت إيتيان الفرنسي، حضرت مباراة للفريق الأول في المدرجات، وشاهدت لاعبًا برازيليًّا، يسجِّل هدفًا، ويحتفل بهذه الطريقة، فأعجبتني الاحتفالية كثيرًا“.

وأضاف غوميز: ”بعد مرور الأعوام، ووصولي إلى الفريق الأول، وتسجيلي هدفًا مع سانت إيتيان في شباك مارسيليا، تذكرت تلك الاحتفالية وأدَّيتها، ومنذ ذلك الوقت وهي تلازمني بعد كل هدف“.

ويرقض غوميز على قدميه ويشير بيديه، ويبدو كأنه على شكل حيوان وهو ينقض على فريسته؛ وهو الأمر الذي تسبب برعب طفل سعودي، في مباراة الهلال مع الاتحاد، التي انتهت 2/0 للزعيم.

يشار إلى أن اللاعب البرازيلي، الذي يقصده غوميز، هو أليكس دياز، الذي لعب لسانت إيتيان مرتين 1999ـ2001 و2002ـ2003، وأدى تلك الاحتفالية بعد تسجيله 4 أهداف في مرمى مارسيليا العام 2000.