محمد السهلاوي يتجاهل أنباء رحيله في تغريدة قبل مباراة النصر والشباب‎

تجاهل اللاعب محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر السعودي، الأنباء التي تحدثت عن احتمالية رحيله، حيث كتب تغريدة حث فيها النصراويين على مساندة الفريق في مباراته أمام الشباب.

وتصاعدت التقارير خلال الفترة الأخيرة عن رغبة نادي النصر في التخلص من اللاعب.

وتوقع كثيرون أن يتحدث السهلاوي عن أزمته المثارة حاليًا، غير أن ذلك لم يحدث.

جماهير العالمي الغاليين

غداً لقاء هام امام شقيقنا نادي الشباب ..

كونوا كما عهدناكم دائماً أوفياء عاشقين وداعمين للنصر الكبير ..

بوقفتكم مع العالمي يكون النصر أقوى ???? — محمد السهلاوي (@Sahlawi_m10) February 27, 2019

وغرد السهلاوي قائلًا: ”جماهير العالمي الغاليين، لقاء هام امام شقيقنا نادي الشباب .. كونوا كما عهدناكم دائماً أوفياء عاشقين وداعمين للنصر الكبير .. بوقفتكم مع العالمي يكون النصر أقوى“.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر رفضت منح اللاعب مخالصة مالية بسبب تخوفها من انتقال المهاجم للغريم التقليدي الهلال.

وقالت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية إن إدارة النصر علمت بنية وكيل اللاعب عرضه على الهلال كلاعب هاوٍ، وهو ما قد يعرض الإدارة النصراوية لانتقادات بالغة.

وكانت تقارير قد أشارت لرغبة إدارة النصر بمنح اللاعب مخالصة مالية بسبب جلوس اللاعب على مقاعد البدلاء طيلة الموسم الحالي، وعدم الاستفادة منه بسبب تألق المحترفين عبدالرازق حمد الله، والنيجيري أحمد موسى.

وكانت جماهير النصر قد أبدت تعاطفها مع اللاعب، ورفضها منحه الاستغناء الخاص به، كونه أحد أساطير النادي، وهدافه التاريخي، في حين أعلن الأمير فيصل بن تركي رغبته في إقامة حفل اعتزال للاعب، سواء استمر في النصر أو رحل.