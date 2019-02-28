كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلًا على مضيفه الشباب، مساء الخميس، في الجولة الثانية والعشرين ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

يتوقع جماهير الكرة السعودية أن تكون مواجهة الشباب والنصر في غاية القوة، خاصة أن الفريقين لديهما العديد من اللاعبين المميزين وهو ما يجعل الجميع يتكهن بلقاء مثير.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة الـ 20:30 مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية على ملعب ”الملك فهد“ بالعاصمة الرياض.

وتذاع عبر قناة ksa sports 1 بصوت المعلق عبد الله الحربي وقناة دوري بلس 1 بصوت المعلق جعفر الصليح.

ترتيب الفريقين

يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 40 نقطة من خلال 11 انتصارًا و7 تعادلات و3 هزائم، وسجل الليث الأبيض 28 هدفًا واستقبل 13 هدفًا ويعد الروماني كونستانتين بوديسكو هداف الفريق برصيد 7 أهداف.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 46 نقطة من خلال 14 انتصارًا و4 تعادلات و3 هزائم وسجل 41 هدفًا واستقبل 19 هدفًا، ويعد المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف العالمي برصيد 14 هدفًا.

وفاز النصر في آخر 4 مواجهات ضد الشباب في بطولة الدوري، بالنتيجة ذاتها وهي هدف نظيف، بينما كان آخر انتصار للشباب على النصر في مايو 2016 .

قوة الشباب

يطمع الشباب في إنهاء تفوق النصر بجانب الاقتراب من التواجد في سباق القمة وتثبيت الأقدام بالمربع الذهبي مع التطور الفني الذي يعيشه الفريق مع مدربه الروماني ماريوس سوموديكا.

يعاني الشباب غياب أبرز لاعبيه الهداف الروماني بوديسكو بجانب الواعد تركي العمار للإصابة والجناح البرازيلي سيبا للإيقاف.. ويعتمد سوموديكا على خطة 3-5-2 بوجود الحارس التونسي فاروق بن مصطفى وأمامه الثلاثي الجزائري جمال بن العمري والروماني فاليريكا جامان ومحمد سالم في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط البرازيلي لويز أنطونيو وبجواره عبد المجيد الصليهم مع صانع اللعب المغربي مبارك بوصوفة والظهير الأيمن حسن معاذ والظهير الأيسر عبد الملك الشمري بينما يقود الهجوم الجامبي أبوبكر تراولي وحسن الراهب أو خالد الكعبي.

أسلحة النصر

يبحث النصر مع مدربه البرتغالي روي فيتوريا عن الفوز ولا شيء سواه، للاستمرار في ملاحقة الهلال على الصدارة ، ويغيب عن صفوف الفريق البرازيلي مايكون بيريرا للإصابة كما تحيط الشكوك بمشاركة مواطنه برونو أوفيني بسبب شكواه من آلام أيضاً.

ويعتمد فيتوريا على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه الرباعي عبد الله مادو وعمر هوساوي الثنائي المخضرم في قلب الدفاع بجانب حمد المنصور وعبد الرحمن العبيد كظهيري جنب.

ويقود خط الوسط عبد الله الخيبري والبرازيلي بيتروس ومواطنه جوليانو مع عودة النيجيري أحمد موسى وتواجد المغربي نور الدين أمرابط ويقود المغربي عبد الرازق حمد الله الهجوم.

وقال عادل عبد الرحمن ، مدرب الشباب السعودي الأسبق ، لـ“إرم نيوز“ إن الشباب يقدم موسمًا طيبًا وتحسن بشكل كبير إلا أن الغيابات ستؤثر على جاهزية الفريق لحصد النقاط الثلاث خاصة مع غياب المهاجم الروماني بوديسكو.

وأضاف:“ النصر أيضًا، لديه غياب مؤثر في خط الدفاع، ولكن عودة موسى وتألق حمد الله ووجود أمرابط يجعل العالمي فريقًا مميزًا“.