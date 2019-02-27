أزمة جديدة بين نادي النصر ومحمد السهلاوي بسبب الهلال.. تعرّف على التفاصيل

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي رفضت منح اللاعب محمد السهلاوي مخالصة مالية بسبب تخوفها من انتقال المهاجم للغريم التقليدي الهلال.

وقالت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية إن إدارة النصر قد علمت بنية وكيل اللاعب عرض اللاعب على الهلال كلاعب هاوٍ وهو ما قد يعرض الإدارة النصراوية لانتقادات بالغة.

وكانت تقارير قد أشارت لرغبة إدارة النصر بمنح اللاعب مخالصة مالية بسبب جلوس اللاعب على مقاعد البدلاء طيلة الموسم الحالي، وعدم الاستفادة منه بسبب تألق المحترفين عبدالرازق حمد الله، والنيجيري أحمد موسى.

وكانت جماهير النصر قد أبدت تعاطفها مع اللاعب، ورفضها منحه الاستغناء الخاص به كونه إحدى أساطير النادي، وهدافه التاريخي، في حين أعلن الأمير فيصل بن تركي رغبته في إقامة حفل اعتزال للاعب سواء استمر في النصر أو رحل.