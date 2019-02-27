موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي في ”ديربي جدة“ بالدوري السعودي

سيدخل الاتحاد والأهلي قمة جدة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم الجمعة، بهدف واحد هو التخلص من الأحزان ومصالحة المشجعين المحبطين، لكن وسط ظروف متباينة تمامًا بين قطبي المدينة.

ولا يزال الاتحاد يبحث عن أول انتصار في الدوري في مدينة جدة هذا الموسم، بعدما اكتفى بتذوق طعم الفوز ثلاث مرات فقط في 21 مباراة، وكلها خارج الأرض أمام الباطن والقادسية والوحدة.

وأسفر ذلك عن وجود الاتحاد في موقف محرج باحتلال المركز الـ 15 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، قبل تسع جولات على الوصول إلى خط النهاية.

وقررت إدارة الاتحاد، يوم الأحد الماضي، إقالة المدرب الكرواتي سلافن بيليتش، وتعيين مدربه السابق خوسيه لويس سييرا الذي سيجد نفسه في اختبار صعب مع بداية العودة إلى قيادة الفريق.

وكان الاتحاد خسر 2-صفر على أرضه في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، المعروف باسم ”الجوهرة المشعة“، أمام غريمه الهلال المتصدر في مباراة قمة أخرى يوم الخميس الماضي، بينما حقق انتصاره الأخير أمام الوحدة في الرابع من فبراير/ شباط.

???? جدول ترتيب فرق #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان بعد نهاية مباريات الجولة (21). pic.twitter.com/kaArnYvEpH — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 23, 2019

ويبدو موقف الأهلي أفضل كثيرًا في جدول الترتيب، لكنه يعاني -أيضًا- من مرحلة اهتزاز كبير، وتراجع في الأداء الفني وسط غضب من المشجعين.

وخسر الأهلي في آخر جولتين أمام النصر والفتح؛ ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 36 نقطة وبفارق 16 نقطة عن الهلال بعد 21 جولة.

وتنحصر آمال الأهلي على مصالحة المشجعين وتحسين ترتيبه في الجدول، إضافة إلى محاولة حصد لقب كأس العرب للأندية الأبطال حيث سيواجه الهلال في الدور قبل النهائي.

ونجا الأهلي بصعوبة من الخروج من دور الثمانية لكأس العرب بعد التأخر بهدف على أرضه أمام الوصل الإماراتي يوم الاثنين الماضي، وفاز 2-1 ليتفوق 4-3 في مجموع المباراتين.

وأجرى الأهلي -أيضًا- تغييرًا في جهازه الفني، إذ أقال المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي هذا الشهر رغم تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، وتعاقد مع المخضرم خورخي فوساتي الذي سيكون في حاجة إلى تحسين النتائج لينال فرصة الاستمرار في منصبه الموسم المقبل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وينطلق ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في تمام الساعة الـ 07:30 بتوقيت القاهرة، الـ08:30 بتوقيت السعودية، ويذاع عبر قناة ksa sport، بتعليق فهد العتيبي وسمير المعيرفي، وعلى ”دوري بلس“ بتعليق حمّاد العنزي.

وقبل انطلاق قمة جدة سيكون الهلال واجه الفيصلي بحثًا عن تحقيق فوزه السادس على التوالي، وقطع خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري.

ويملك الهلال 52 نقطة، ويتقدم بست نقاط على النصر صاحب المركز الثاني، الذي سيواجه الشباب ثالث الترتيب برصيد 40 نقطة، غدًا الخميس.

وفاز النصر في آخر ثلاث مباريات، كما يعيش الشباب حالة فنية جيدة، وفاز في آخر جولتين وسيحاول مواصلة النتائج الإيجابية لانتزاع المركز الثاني على الأقل.