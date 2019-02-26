استخدام حكم الفيديو المساعد اعتبارًا من قبل نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استخدم حكم الفيديو المساعد في كأس زايد للأندية الأبطال اعتبارًا من الدور قبل النهائي في نسخة العام الجاري.

جاء الإعلان خلال التوقيع على اتفاقية تعاون مع الشركة المنتجة لتقنية عين الصقر للتكنولوجيا الرياضية لاستخدامها في البطولة.

وقع الاتفاقية عن الاتحاد العربي رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد، وبن كروسينغ المدير العام للشركة في آسيا وشمال أفريقيا.

وحضر التوقيع طلال آل الشيخ مدير بطولة كأس زايد وخليل جلال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي.

وقال جلال عقب التوقيع ”منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال تسير منذ انطلاقتها أواخر يوليو الماضي بنجاح ولله الحمد خاصة في أداء الحكام.

”تم الاستعانة في دور الثمانية بالحكم الخامس، واليوم نجلب تقنية الفيديو وذلك من أجل أن نمضي بالبطولة نحو نجاح وتميز“.