تعاطف كبير مع محمد السهلاوي نجم نادي النصر السعودي بعد أنباء فسخ عقده

قال فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي الأسبق، إنه سيتكفل بمهرجان اعتزال محمد السهلاوي لاعب نادي النصر السعودي الحالي.

وكشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أنها اتفقت بالفعل مع لاعبها الدولي محمد السهلاوي على فسخ تعاقده.

كما اتفقت الإدارة أيضًا على فسخ تعاقدها مع اللاعب أحمد الفريدي، حيث وقعت بالفعل معه مخالصة مالية.

يذكر أن اللاعبين لم يكن لهما أي دور الموسم الحالي مع الفريق، حيث ظلا على مقاعد البدلاء.

ولم يحظَ السهلاوي بفرصة المشاركة بعد تواجد المغربي عبدالرازق حمدالله والنيجيري أحمد موسى.

وغرد بن تركي :“محمد السهلاوي بقي في نادي النصر أو لم يبق فإسمحوا لي يا جماهير العالمي سأتكفل باعتزاله أسطورة من أساطير نادي النصر“.

محمد السهلاوي بقي في نادي النصر أو لم يبقى فإسمحوا لي يا جماهير العالمي سأتكفل باعتزاله أسطورة من أساطير نادي النصر pic.twitter.com/TF3tIakG47 — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) February 25, 2019

ولم يعلن نادي النصر عن موقف اللاعب الذي لم يشارك هذا الموسم سوى في دقائق معدودات.

ودشن نصراويون هاشتاغ #شكرًا_محمد_السهلاوي تعاطفًا مع اللاعب الذي يعتبر أحد أساطير نادي النصر.

وغرد الإعلامي عبدالعزيز المريسل :“في كل ديربي سيجمع النصر والهلال ولو بعد عقود من الزمان، لا بد أن يردد اسمك لأنك فرضته على الجميع ”.

وعلق الإعلامي عبدالعزيز السويد :“هداف العالم ترجّل وخلع الحذاء ..أرقامه تتحدث عنهـ لا لغة الانشاء والتعبير .. حطم ارقامًا تم بناؤها في عقود من الزمن خلال فترة وجيزة، سنحت له الفرصة فيها بالصدفة .. موفق خير يامحمد أينما توجهت“.

وغرد الإعلامي بتاع القوس :“الكل معاك ياسومه هاشتاق وفاء في الوقت المناسب.. لدعم النجم الذي قدم الكثير، يساهم في رفع معنوياته.. #شكرًا_محمد_السهلاوي.. هاشتاق وفاء بعد فوات الأوان.. أين أنتم من قبل؟“.