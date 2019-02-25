حقيقة الصورة المتداولة لهيلة الفراج أول معلقة رياضية سعودية‎ (شاهد)

نفى المعلق الرياضي محمد نجيب غازي صدقة أن تكون الصورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي للمعلقة هيلة الفراج.

وقال محمد غازي صدقة في حسابه على ”تويتر“: ”الصورة التي نشرها ”كورة شو“ ليست لهيلة الفراج، وإنما لأميرة العباس“.

وستصبح هيلة الفراج أول معلقة رياضية في السعودية، وستخوض تجربتها الأولى خلال تعليقها على فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل،

???? للتنويه والتوضيح مانشر عبر سناب ”كوره شو “ بوضع صورة الزميله @Amira_alh #اميره_العباس بانها #أول_معلقة_رياضية_سعوديه للتوضيح ان الصوره غير صحيحه وبالنسبه للزميله #هيله_الفراج @HeelaAlfarraj ظهرت مؤخراً في برنامج #الجوله حسب ماذكرت من خلال البرنامج انها ستعلق على بطوله بالدمام pic.twitter.com/Wi0aqti99K — ????محمد غازي صدقه???? (@M_sadakah) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

روت هيلة الفراج، تجربتها وكيف وصلت لتصبح أول معلقة سعودية.

وقالت الفراج عبر برنامج ”يا هلا“ إنها في الأصل إذاعية في إحدى محطات الإذاعة ولديها خبرة عمرها 4 سنوات في مجال التعليق الصوتي، ومتمكنة في جزئية تقليد الأصوات، ولم يرد إلى عقلها فكرة التعليق على مباريات كرة القدم.

وأوضحت: ”الموضوع جاء بشكل مفاجئ، وبعد الاختبار تمت اختياري للتعليق على مباريات هذه الدورة الكروية النسائية“.

وأضافت: ”لا أحب أن أكشف ميولي أو إلى أي فريق أميل؛ لأنني أحب الحياد والوقوف على مسافة واحدة بين كل الفرق، ولكنني أتمنى التعليق في الدوري السعودي يومًا ما خاصة مباراة بين الهلال والنصر؛ لأن هذه المباراة ستكون نارية وقوية“.

وأشارت إلى أنها تحب مدرسة فارس عوض في التعليق، وسأتعلم أكثر وأكتسب الخبرة أكثر من أجل إرضاء الجمهور السعودي؛ لأنه جمهور ذكي ومستمع خطير.

يذكر أن هيلة الفراج ستُعلق على مباريات البطولة النسائية الخليجية في كرة القدم، حيث تُقام مبارياتها على الصالة الخضراء في الدمام، بمشاركة العديد من الدول مثل ”السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة“.

وتُشارك في البطولة الخليجية 200 لاعبة يُمثلن 16 فريقًا.

وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات اختارت الفراج لما تتميز به من صوت مناسب وإلقاء جميل وإجادتها استخدام المصطلحات الكروية المميزة، وتمكنها من خوض تجربة الأداء والتدريبات التي أجريت لها. وتعمل الفراج مذيعة في برنامج إذاعي هو ”وين رايح“ وتحمل شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع.