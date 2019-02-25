حقيقة تعليق هيلة الفراج على مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي

نفت مصادر إعلامية ما يرد بشأن تعليق هيلة الفراج على مباراة الديربي بسن الاتحاد والأهلي يوم الجمعة المقبل، في الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب مصادر إعلامية فإن مُعلقي الديربي يوم الجمعة المقبل، هم فهد العتيبي وسمير المعيرفي (Ksa Sport)‏، وحمّاد العنزي (دوري بلس).

ويملك الأهلي 36 نقطة في المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري السعودي، في حين يملك الاتحاد 15 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

وروت هيلة الفراج، التي تم اختيارها بشكل رسمي للتعليق على مباريات بطولة كرة القدم النسائية الخليجية، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبلة في مدينة الدمام، تجربتها وكيف وصلت لتصبح أول معلقة سعودية.

وقالت الفراج عبر برنامج ”يا هلا“ إنها في الأصل إذاعية في إحدى محطات الإذاعة ولديها خبرة عمرها 4 سنوات في مجال التعليق الصوتي، ومتمكنة في جزئية تقليد الأصوات، ولم يرد إلى عقلها فكرة التعليق على مباريات كرة القدم.

وأوضحت: ”الموضوع جاء بشكل مفاجئ، وبعد الاختبار تمت اختياري للتعليق على مباريات هذه الدورة الكروية النسائية“.

وأضافت: ”لا أحب أن أكشف ميولي أو إلى أي فريق أميل؛ لأنني أحب الحياد والوقوف على مسافة واحدة بين كل الفرق، ولكنني أتمنى التعليق في الدوري السعودي يومًا ما خاصة مباراة بين الهلال والنصر؛ لأن هذه المباراة ستكون نارية وقوية“.

وأشارت إلى أنها تحب مدرسة فارس عوض في التعليق، وسأتعلم أكثر وأكتسب الخبرة أكثر من أجل إرضاء الجمهور السعودي؛ لأنه جمهور ذكي ومستمع خطير.

يذكر أن هيلة الفراج ستُعلق على مباريات البطولة النسائية الخليجية في كرة القدم، حيث تُقام مبارياتها على الصالة الخضراء في الدمام، بمشاركة العديد من الدول مثل ”السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة“.

وتُشارك في البطولة الخليجية 200 لاعبة يُمثلن 16 فريقًا.

وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات اختارت الفراج لما تتميز به من صوت مناسب وإلقاء جميل وإجادتها استخدام المصطلحات الكروية المميزة، وتمكنها من خوض تجربة الأداء والتدريبات التي أجريت لها. وتعمل الفراج مذيعة في برنامج إذاعي هو ”وين رايح“ وتحمل شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع.