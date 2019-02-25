تغيير ملعب مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، تغيير ملعب مباراة النصر والشباب في الجولة الـ 22 من الدوري السعودي، من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى استاد الملك فهد.

وأوضح الاتحاد السعودي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، أن تغيير الملعب جاء استنادًا إلى خطاب من وكالة الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة، بشأن جاهزية استاد الملك فهد الدولي في الرياض لاستضافة المباريات.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تفقد أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي أمس، بعد انتهاء أعمال الصيانة التي خضع لها الملعب مؤخرًا.

وتقام مباراة النصر والشباب، يوم الخميس المقبل، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بفوز النصر 1/0.

ويملك النصر 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، في حين يحتل الشباب المركز الثالث وفي رصيده 40 نقطة، مع تبقي 9 مباريات على النهاية.

????| بناءً على خطاب وكالة الشؤون الفنية في الهيئة العامة للرياضة..#لجنة_المسابقات تقرر نقل مباراة فريقي #الشباب_النصر دوريًا إلى ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.. pic.twitter.com/nYXM6Tvxej — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

في سياق ذي صلة، كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أنها اتفقت بالفعل مع لاعبها الدولي محمد السهلاوي على فسخ تعاقده.

كما اتفقت الإدارة أيضًا على فسخ تعاقدها مع اللاعب أحمد الفريدي، حيث وقعت بالفعل معه مخالصة مالية.

يذكر أن اللاعبين لم يكن لهما أي دور الموسم الحالي مع الفريق، حيث ظلا على مقاعد البدلاء.

ولم يحظَ السهلاوي بفرصة المشاركة بعد تواجد المغربي عبدالرازق حمدالله والنيجيري أحمد موسى.