رسميًا.. قصي الفواز يستقيل من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم (صورة)

قدّم قصي الفواز استقالته، اليوم الإثنين، من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في حسابه على موقع ”تويتر“: ”قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، استقالته من منصبه لظروفه الخاصة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة، اليوم الإثنين.

وأضاف البيان: ”كما قدّم عضوا مجلس الإدارة: تركي الحقبل ويزيد التويجري استقالتهما من منصبيهما؛ وذلك لارتباطاتهما العملية“.

وتابع: ”وسيتولى نائب رئيس الاتحاد لؤي السبيعي مهام الرئيس حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للفترة المقبلة، وذلك استنادًا لأحكام المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي.

من جهته، أعرب الفواز عن شكره لرئيس اللجنة الأولمبية السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الثقة والدعم اللذين وجدهما منه، مثمنًا تعاون زملائه في مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية، وتمنى الفواز للاتحاد السعودي التوفيق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا بأن الرياضة السعودية تحظى بوجود كفاءات إدارة ناجحة، قادرة على إكمال المسيرة بما يحقق طموحات محبي الكرة السعودية“.