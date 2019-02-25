هيلة الفراج.. كل ما تريد معرفته عن أول معلقة رياضية في تاريخ السعودية

ستصبح المواطنة السعودية هيلة الفراج، أول معلقة رياضية في السعودية، حيث ستخوض تجربتها الأولى خلال تعليقها على فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 16 فريقًا نسائيًا من دول الخليج، بحسب تقرير نشرته صحيفة الوطن السعودية.

وتنطلق فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية على الصالة الخضراء بالدمام بمشاركة 16 فريقًا من السعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، والإمارات تمثلهم 200 لاعبة.

ويقول عبدالرحمن الدغيلبي عبر تويتر، عن هيلة الفراج إنها من الشخصيات المبدعة والراقية في تعاملها.

وغرد تركي قشلان لهيلة: ”طموحة وشجاعة وتعرفي خطواتك عدل“.

وتعمل الفراج مذيعة في برنامج إذاعي تعريفي معروف هو وين رايح، وتحمل شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع، وهي أيضًا مدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني، وحاصلة على شهادة إعداد المدربين TOT بحسب ما عرفت نفسها عبر حسابها على تويتر.

وقالت هيلة لصحيفة الوطن :“الصدفة قادتني وحدها لأصبح أول معلقة رياضية سعودية ستمارس مهمتها الجديدة الجمعة المقبل، في فعاليات ضخمة تقام لأول مرة على مستوى دول الخليج، تضم لاعبات ومدربات وحكمات ومعلقة رياضية“.

وتتمتع أول معلقة رياضية سعودية بخلفية رياضية من خلال أفراد أسرتها التي تحرص على متابعة مباريات كرة القدم.

وقالت الفراج :“والدي مشجع نصراوي وإخواني يشجعون الهلال، ومن هنا يدور جدل كروي دائمًا في البيت، ومنه اكتسبت معلومات رياضية، علاوة على متابعتي مباريات المسابقات السعودية مع العائلة بصفة مستمرة“.

كل الشكر والتقدير لـ صحيفة @hakmnews

على دعمكم ومجهوداتكم المجتمعية ???????? القادم أجمل pic.twitter.com/lxKUfqdnkb — هيله الفراج???????? (@HeelaAlfarraj) February 24, 2019

وغردت زكية الصقعبي لهيلة :“حدث مميز لمتميزة واسلوبك إعلامي اكتسب مع الوقت المهارات المطلوبة فعلا“.

وتتمنى الفراج منح الفرصة للمرأة في المجال الرياضي، من خلال التعليق على مباريات كرة القدم في المسابقات السعودية بالمملكة، من خلال التواجد في كبينة التعليق أسوة بالرجال.