هل يعلن قصي الفواز استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم قريبًا؟

كشفت تقارير صحفية عن اعتزام قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاستقالة، قريبًا، من منصبه، وبحثه تقديمها خلال الأسبوع الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين، وفقًا لمصادر مطلعة، فإن لؤي السبيعي، نائب الرئيس، سيقود الاتحاد مكلفًا، حال استقالة الفواز.

ووفقًا للمادة 33 ”الفقرة 12“ من لائحة النظام الأساسي للاتحاد، يحل نائب الرئيس بدلًا من الرئيس في حال استقالته أو عجزه عن أداء مهامه بصفة مؤقتة أو دائمة لأي سبب كان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطوة التالية لرحيل الفواز فتح باب التقدم للانتخابات، فيما تنعقد الجمعية العمومية خلال شهرين من تاريخ الاستقالة، للتصديق عليها وانتخاب مجلس جديد.

ورجح مصدر للصحيفة، إجراء الانتخابات الجديدة تزامنًا مع دخول شهر رمضان المقبل، مضيفًا أن الدافع الرئيس وراء اعتزام الفواز الاستقالة لم يُعرف حتى الآن.

وتنص الفقرة ”3 ج“ من المادة 33 على أنه “ حال استقالة الرئيس قبل انتهاء فترة ولاية مجلس الإدارة والمحددة بــ 4 أعوام يجب أن تتم الانتخابات بطريقة القائمة المكونة من 11 شخصًا (رئيس ونائب و9 أعضاء)“.

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، اجتمع برئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة قبل نحو أسبوعين، بعد أن أثير العديد من المشكلات بين اتحاد اللعبة والأندية، وأشار المصدر إلى أن الاجتماع وضع التصور المقبل لمستقبل إدارة اللعبة بالمملكة.

ووسط أنباء عن اقتراب مجلس الإدارة من الاستقالة، دار العديد من الأسماء في وسائل الإعلام أخيرًا، لتكون هي المرشحة لرئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي تقدمها خالد الدبل وخالد البلطان ومحمد النويصر، لكن لم يصل الأمر إلى درجة الرسمية في توجهاتها.