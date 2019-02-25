كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري اليوم في كأس زايد

يحل نادي الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على مضيفه الاتحاد السكندري المصري، مساء الاثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في جولة الإياب من دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وحقق فريق الهلال الفوز في لقاء الذهاب بالعاصمة السعودية الرياض بثلاثية دون رد، سجل البرازيلي كارلوس إدواردو هدفًا، والفرنسي بافتيمبي غوميز ”هدفين“.

وتأهل فريقا المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي إلى نصف نهائي البطولة، ويبحث فريق الهلال السعودي عن تأكيد تفوقه، بينما يأمل الاتحاد السكندري المصري تحقيق الريمونتادا ومواصلة المفاجآت للتأهل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الاتحاد السكندري والهلال:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 18:00 مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، الـ19:00 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتذاع المباراة عبر قناة ”أبوظبي الرياضية 2“ بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي وعصام عبده.

مشوار الفريقين

تأهل الهلال إلى هذه المرحلة من خلال عبور عقبة الشباب العماني في دور الـ32 بالفوز ذهاباً وإياباً بهدف نظيف ثم تخطي النفط العراقي بنتيجة 4-0 ، 2-0 ثم الفوز ذهاباً على الاتحاد في دور الثمانية، ولم تهتز شباك الفريق السعودي بأي هدف خلال 5 مباريات كما أنه سجل 11 هدفاً.

وصعد الاتحاد بعد أن تخطى الدور التمهيدي وتصدر مجموعته التي ضمت الفتح الرباطي المغربي وأساس تيليكوم بطل جيبوتي ثم أطاح بالترجي التونسي حامل اللقب بالتعادل 1-1 في الإسكندرية و2-2 في رادس، ثم أقصى الزمالك بالخسارة ذهاباً بهدف والفوز بالنتيجة ذاتها إياباً ليصعد لدور الثمانية.

مهمة صعبة

يدرك الاتحاد السكندري أنه أمام مهمة في غاية الصعوبة لعبور عقبة الهلال السعودي خاصة أنه مطالب بالفوز بثلاثية دون رد للوصول للوقت الإضافي أو بفارق 4 أهداف للصعود لنصف النهائي.

يبحث الاتحاد عن تقديم عرض يصالح به جماهيره ويتسلح بالروح القتالية حتى في حالة الخروج يكون مرفوع الرأس.. وتحدث حلمي طولان، المدير الفني للاتحاد، عن إمكانية تقديم عرض قوي لرد اعتبار الفريق المصري أمام جماهيره.

ويعتمد الاتحاد على مثلث هجومي يراهن عليه طولان لاقتناص الفوز على الهلال بوجود الغيني توني سيلفا وعمار حمدي وخالد قمر وربما يكون للإيفواري رزاق سيسيه دور في المباراة منذ البداية بعكس لقاء الذهاب.

ويضع طولان رهانه على قوة ثنائي الارتكاز أحمد نبيل مانجا ونور السيد مع دور خالد الغندور كلاعب سريع يجيد اللعب على الأطراف، بينما يبقى خط الدفاع مطالباً بإيقاف خطورة لاعبي الهلال خاصة الفرنسي غوميز.

ويعتمد طولان على الحارس الهاني سليمان وأمامه الرباعي محمود رزق ومحمد بازوكا وأحمد توفيق والسيد سالم في الخط الخلفي.. وأكد يوسف حمدي، صانع ألعاب الاتحاد الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن فريقه مطالب بتحقيق نتيجة طيبة حتى في حالة عدم الصعود من أجل عبور عقبة الهلال أو الخروج مرفوعي الرأس.

وأضاف: ”في رأيي أن الاتحاد يجب أن يلعب باستغلال الفرص التي تسنح له وأيضاً الهلال الذي يعتمد على قوة العديد من الأسلحة الهجومية مثل غوميز“.

حذر الهلال

رغم الفوز بثلاثية في لقاء الذهاب إلا أن المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني، يبحث وبقوة عن تأكيد التفوق، وحذر من سيناريو المفاجآت وأكد خلال المؤتمر الصحفي أن بطاقة التأهل لم تحسم بعد.

ويعتمد زوران على الحارس عبدالله المعيوف مع الرباعي الدفاعي الإسباني ألبرتو بوتيا ومحمد جحفلي ومحمد البريك وياسر الشهراني بينما يقود خط الوسط ناصر الدوسري ومحمد كنو والبرازيلي كارلوس إدواردو.

ويلعب الهلال بالجناح سالم الدوسري وهتان باهبري والفرنسي غوميز في خط الهجوم.