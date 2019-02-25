تقارير.. بيليتش يرفض الرحيل عن نادي الاتحاد السعودي بسبب الشرط الجزائي

كشفت تقارير صحفية، أن الكرواتي سلافين بيليتش، المدرب المقال من تدريب نادي الاتحاد السعودي، رفض مغادرة جدة، رغم إبلاغه بقرار الاستغناء عنه رسميًّا والاتفاق مع التشيلي لويس سييرا، المدرب السابق للفريق، على تعيينه مديرًا فنيًّا حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الاقتصادية“، فإن بيليتش رفض الرحيل إلى حين تسلم مستحقاته المالية البالغة 5.5 مليون يورو ”قيمة الشرط الجزائي“.

وكان نادي اتحاد جدة نشر بيانًا على موقعه الرسمى، أكد فيه أنه سيتم التعاقد مع سييرا في مدينة دبي الإماراتية لنهاية الموسم مع إمكانية تمديد العقد لموسم آخر باتفاق الطرفين.

ومن المقرر أن يصل سييرا -الذي سبق له قيادة الفريق موسمين حصد خلالهما كأسي ولي العهد والملك- إلى مدينة جدة، غدًا الثلاثاء لقيادة تدريبات الفريق، ليبدأ مهمته رسميًّا بداية من مواجهة الأهلي، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ22.

وكان الاتحاد خسر الكلاسيكو أمام الهلال، الخميس الماضي، بثنائية نظيفة ليحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة.