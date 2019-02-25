الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والوصل الإماراتي اليوم في كأس زايد

يواجه النادي الأهلي السعودي نظيره الوصل الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، في دور الربع النهائي، ضمن منافسات كأس زايد للأندية الأبطال، بملعب الجوهرة المشعة على ستاد ”الملك عبد الله الدولي“.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين ناديا الوصل والأهلي بملعب ”زعبيل“ بمدينة ”دبي“ الإماراتية، انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

سجل هدفي الوصل عبد الله جاسم وكايو في الدقيقتين الأولى و88، فيما تكفل الثنائي نيكولاي ودغانيني بهدفي الأهلي في الدقيقتين 66، 72 من عمر المباراة.

ويتعين على الوصل الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة 3-3، ليضمن التأهل للمربع الذهبي، في المقابل يحتاج الأهلي للتعادل سلبيًا أو بنتيجة (1-1) أو يحقق أي انتصار ليحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي، ويسعى الأهلي إلى تضميد جراحه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على حساب الفريق الضيف بعد أن خسر أمام نظيره الفتح بنتيجة 1-2.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور ربع النهائي في البطولة العربية، بعد تغلبه على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 2/ 1، في مجموع لقائي الذهاب والإياب، فيما اجتاز الوصل عقبة الأهلي المصري في دور الـ16، بعد سيطرة التعادل على مواجهتي الذهاب والعودة.

وسبق للوصل الاستفادة من 4 تعادلات قادته للتأهل لدور الثمانية، حيث صعد إلى دور الستة عشر على حساب نادي الاتحاد السعودي بعد أن تعادلا في لقاء الذهاب على ملعب نادي الاتحاد 1-1، وفي لقاء العودة على ملعب نادي الوصل 0-0، وصعد الوصل بقاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين، وأوقعته القرعة في مواجهة الأهلي المصري، ونجح في تحقيق تعادل ثمين أمام الأهلي في لقاء الذهاب بمدينة برج العرب بالإسكندرية 2-2، والتعادل الرابع مجددًا مع الأهلي في لقاء الإياب بنتيجة 1-1، بينما أوقعته قرعة دور ربع النهائي في مواجهة الأهلي السعودي ليتعادل معه مجددًا وهو التعادل الخامس في مشوار الفريق بنتيجة 2-2 في لقاء الذهاب، حيث لم يحقق ”الإمبراطور“ أي فوز أو هزيمة في مسيرته في البطولة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والوصل في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية، العاشرة إلا ربعًا بتوقيت الإمارات، ويذاع عبر فضائية ”أبوظبي الرياضية HD 1″، بتعليق فارس عوض ومحمد الشامسي.