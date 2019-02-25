الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي اليوم في كأس زايد

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره الهلال السعودي، مساء اليوم الاثنين، على استاد برج العرب، في دور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية ”كأس زايد للأندية الأبطال“.

ويدخل الاتحاد السكندري مواجهة الهلال السعودي بهدف العبور إلى دور نصف النهائي، بعد الخسارة التي تعرض لها زعيم الثغر في لقاء الذهاب الذي أقيم على ”محيط الرعب“، بثلاثية نظيفة.

الهلال قدَّم أداءً رائعًا في لقاء الذهاب واستحوذ على كامل مساحة الملعب وصنع فرصًا خطيرة، وخلال ربع الساعة الأوّل سجل البرازيلي كارلوس إدواردو أول أهداف الهلال في الدقيقة الـ 14، قبل أن يضيف المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ 31 والـ41 من زمن الشوط الأول.

وحقق الاتحاد السكندري أكثر من مفاجأة في البطولة الجارية، إذ أطاح بالترجي التونسي حامل اللقب في دور 32، قبل أن يتفوق بركلات الترجيح على الزمالك متصدر الدوري المصري في دور الستة عشر.

ورغم ذلك، يعاني الاتحاد على الصعيد المحلي، ويحتل المركز الـ13 برصيد 24 نقطة وبفارق أربع نقاط عن المركز الأخير في الدوري المصري.

فيما فاز الزعيم في مباراته الأخيرة أمام اتحاد جدة بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الخميس.

ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن النصر، الذي تتبقى له مباراة في الجولة ذاتها، فبعد مرور 20 جولة استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر فضائية ”أبوظبي الرياضية HD 2“.