الطفل المفزوع من احتفال غوميز نجم نادي الهلال: ظننته مصابًا بـ“الصرع“ (فيديو)

كشف الطفل الاتحادي فيصل الغامدي، سبب خوفه من الفرنسي بافتيمبي غوميز عندما احتفل أمامه بإحراز هدف للهلال في شباك الاتحاد، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس الماضي.

وفي لقطة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الاتحاد والهلال، في المباراة التي انتهت لصالح الزعيم بنتيجة 2/0، تسبب غوميز، نجم خط هجوم الزعيم، في رعب أحد الأطفال الحاضرين في ملعب الجوهرة المشعة، وعقب المباراة، قام غوميز بتقبيل الطفل، اعتذارًا عن ما بدر منه من أداء أثار مخاوفه.

جاء ذلك على خلفية احتفال غوميز الشهير عقب تسجيل هدف في شباك الاتحاد، والذي يشبه احتفال الأسد، أمام طفل جالس على كرسي بملعب المباراة؛ ما أثار خوف الطفل الذي ارتعب من هذا المنظر، ليترك كرسيه ويجري بعيدًا.

قال فيصل في تصريحات لقناة KSA SPORTS، مساء الأحد: ”شعرت بالخوف من احتفال غوميز بالهدف، وهربت منه ظنًا أنه مصاب بالصرع“.

وشدد فيصل على أن لم يَعُد خائفًا من غوميز بعد ذلك، خاصة بعدما اقترب منه ليهديه قميصه لكنه لم يتوقع أن يفعل ذلك.

وتابع: ”لقد أحببت غوميز بالفعل، وأتمنى أن أصبح لاعبًا في صفوف الاتحاد، وأسجل هدفًا في مرمى الهلال، وسأحتفل بقميص غوميز“.

من جانبه، قال والد الطفل فيصل الغامدي في تصريحات أبرزتها صحيفة ”عكاظ“ السعودية، إنه لم ينتبه إلى هذا أثناء المباراة ذاتها، بل شاهد ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف والد الطفل: ”ما شاهدته هو قيام الكابتن حسين ناصر المسؤول عن البراعم بنادي الاتحاد، مع اللاعب الفرنسي غوميز بإهداء نجلي قميص اللاعب، وهذا من شيم الكبار، وأشكر اللاعب على ذلك“.

وعبر والد الغامدي عن سعادته بإهداء قميص غوميز لنجله، مؤكداً أنه ذكرى طيبة من الكابتن ستظل حافزاً لأن يكون أحد نجوم الاتحاد في المستقبل.

وتلقى الاتحاد، الهزيمة الأولى في عام 2019؛ بعدما حقق ثلاثة تعادلات وفوزين في آخر خمس مباريات.

وانتصر الهلال، على فريق الاتحاد، ذهابًا وإيابًا في دوري المحترفين، للمرة الأولى منذ عام 2013.

أصبح الزعيم أكثر فريق يسجل في مرمى الاتحاد، في دوري المحترفين، برصيد 39 هدفًا ”تخطى النصر 38 هدفًا“.

ولم يتلق الهلال، أي هزيمة أمام الأندية الثلاثة الكبرى ”الاتحاد، النصر، الأهلي“، في دورى المحترفين، منذ أكتوبر 2016 ”فاز 8 مرات وتعادل في 7“.

وواصل الاتحاد، عقدته أمام الأندية المدافعة عن اللقب، إذ فاز مرتين فقط من أصل آخر 20 مواجهة من هذا النوع.