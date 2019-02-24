تقارير.. سييرا يجتمع مع إدارة نادي الاتحاد السعودي لتولي تدريب الفريق

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي اتفقت بشكل نهائي مع المدرب التشيلي سييرا، على تفاصيل تعاقده مع الفريق، لخلافة الكرواتي بيليتش.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الجزيرة“، فإن سييرا سيصل إلى مدينة دبي خلال الساعات المقبلة للاجتماع مع مسؤولي نادي الاتحاد وتوقيع العقد لتدريب الفريق.

وكانت جماهير نادي الاتحاد السعودي دشنت هاشتاغًا باسم ”#استمرار_بيليتش_مطلبنا“، لمطالبة إدارة ناديها برئاسة لؤي الناظر، بعدم إقالة الكرواتى سلافين بيليتش بسبب سوء النتائج، والتي كان آخرها الخسارة من الهلال في الكلاسيكو الخميس الماضي بثنائية نظيفة.

يصل إلى " دبي " خلال الساعات المقبلة المدرب التشيلي سييرا للاجتماع مع مسؤولي نادي #الاتحاد وتوقيع العقد لتدريب الفريق . @alaa_saeed88 pic.twitter.com/8i4MQuecBZ — رياضة – الجزيرة (@sport_jazirah) February 24, 2019

ورحل سييرا عن الاتحاد بعد تتويجه بكأس الملك في نهاية الموسم الماضي، قبل أن يتولى تدريب فريق شباب الأهلي الإماراتي، الذي أقاله في منتصف الموسم لسوء النتائج.

ويعدّ المدرب التشيلي سييرا الثالث للاتحاد خلال الموسم الجاري، بعد الأرجنتيني رامون دياز، وفي حال إقالة بيليتش.

وكان الكرواتي قاد النمور في أكتوبر الماضي، وخلال هذه الفترة حقق الفوز في أربع مباريات فقط وتعادل في خمس، وخسر سبعة لقاءات أخرى.

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بعد مرور 21 جولة من عمر المسابقة.

يذكر أن سييرا قاد العميد في صيف 2016 وحتى نهاية موسم 2017-2018، وخلال 63 مباراة، حقق معه النمور الفوز في 34 لقاءً و13 تعادلًا و16 هزيمة.

وحقق معه لقبي كأس ولي العهد عام 2017 وكأس الملك عام 2018، رحل بعدها بنهاية الموسم الماضي، ليتولى المسؤولية الفنية لشباب أهلي دبي الإماراتي، الذي أقاله منتصف الموسم الجاري، لسوء النتائج.