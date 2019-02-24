إدارة نادي الهلال السعودي تبدأ مفاوضاتها لضم البيروفي كاريلو من بنفيكا بصورة نهائية

كشفت تقارير صحفية أن إدارة بنفيكا البرتغالي رفضت العرض المبدئي الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال السعودي، لضم البيروفي كاريلو بصورة نهائية.

وبحسب التقارير، فإن عرض الهلال وصل إلى 12 مليون يورو، فيما تريد إدارة النادي البرتغالي 15 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب، إذ من المنتظر أن تزيد إدارة الزعيم من عرضها المالي.

وكانت إدارة نادي الهلال بدأت في إجراء اتصالاتها مع مسؤولي نادي بنفيكا البرتغالي لشراء ما تبقى من عقد المحترف البيروفي، الذي يلعب للهلال هذا الموسم، بعقد إعارة لموسم واحد فقط مقابل 4 ملايين يورو، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“.

كاريلو مايحشم احد مايستحي من احد مايحسب حساب اي ادمي قدامه pic.twitter.com/BeI8birN75 — Aziz (@mesmmarr) February 21, 2019

وقدم اللاعب مستويات مميزة مع الهلال، وهو يحظى بشعبية جارفة في المدرجات الزرقاء، ويعتمد عليه الكرواتي زوران كثيرًا كدعامة أساسية في الفريق. وتحرص الإدارة الهلالية على حسم الانتقال النهائي للاعب قبل نهاية الموسم كي تجنب نفسها أي مطالبات مالية قد يفرضها النادي البرتغالي لاستغلال الرغبة الزرقاء في خدمات اللاعب.

يذكر أن استبعاد اسم اللاعب البيروفي من قائمة الهلال الآسيوية جاء نتيجة عدم ضمان انتقاله نهائيًا، خصوصًا أن البطولة الآسيوية ستستكمل مراحلها النهائية في الموسم المقبل.