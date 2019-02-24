استمرار_بيليتش_مطلبنا.. جمهور نادي الاتحاد السعودي يطالب إدارة ناديه بعدم إقالة المدرب الكرواتي

دشنت جماهير نادي الاتحاد السعودي هاشتاغًا باسم ”#استمرار_بيليتش_مطلبنا“، لمطالبة إدارة ناديها برئاسة لؤي الناظر، بعدم إقالة الكرواتى سلافين بيليتش بسبب سوء النتائج، والتي كان آخرها الخسارة من الهلال في الكلاسيكو الخميس الماضي بثنائية نظيفة.

وكانت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، قالت إن إدارة الاتحاد تستعد لإقالة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، في المقابل قطعت شوطًا كبيرًا في مفاوضاتها مع المدرب التشيلي لويس سييرا، المدرب السابق للفريق.

وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يقود المدرب التشيلي فريق العميد خلال المواجهة المقبلة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.

ورحل سييرا عن الاتحاد بعد تتويجه بكأس الملك في نهاية الموسم الماضي، قبل أن يتولى تدريب فريق شباب الأهلي الإماراتي، الذي أقاله في منتصف الموسم لسوء النتائج.

ويعدّ المدرب التشيلي سييرا الثالث للاتحاد خلال الموسم الجاري، بعد الأرجنتيني رامون دياز، وفي حال إقالة بيليتش.

وكان الكرواتي قاد النمور في أكتوبر الماضي، وخلال هذه الفترة حقق الفوز في أربع مباريات فقط وتعادل في خمس، وخسر سبعة لقاءات أخرى.

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بعد مرور 21 جولة من عمر المسابقة.

يذكر أن سييرا قاد العميد في صيف 2016 وحتى نهاية موسم 2017-2018، وخلال 63 مباراة، حقق معه النمور الفوز في 34 لقاء و13 تعادلًا و16 هزيمة.

وحقق معه لقبي كأس ولي العهد عام 2017 وكأس الملك عام 2018، رحل بعدها بنهاية الموسم الماضي، ليتولى المسؤولية الفنية لشباب أهلي دبي الإماراتي، الذي أقاله منتصف الموسم الجاري، لسوء النتائج.

وقال أحد مشجعي النمور عبر حسابه على تويتر: ”مدرب داهية يبني لك فريقًا من الصفر، المدرب اللي مثله يحتاج لصبر ونفس طويل، معليش لعيبة الاتحاد نفسياً وبدنياً كانوا اليوم الفريق بدأ يتحسن ونتايجه بالملعب قاعده تظهر، صدقوني هذا مدرب تكتيكه عالي لا تفرطوا فيه واذا كان مع الهلال حتعرفوا وقتها قيمته فنياً“.

#استمرار_بيليتش_مطلبنا مدرب داهيه يبني لك فريق من الصفر، المدرب اللي مثله يحتاج لصبر ونفس طويل، معليش لعيبة الاتحاد نفسياً وبدنياً كانوا ???????? اليوم الفريق بدء يتحسن ونتايجه بالملعب قاعده تظهر

صدقوني ذَا مدرب تكتيكه عالي لا تفرطوا فيه واذا كان مع الهلال حتعرفوا وقتها قيمته فنياً pic.twitter.com/dNIqgkUuj9 — نُ (@rzzh_70) February 24, 2019

وأشار عبدالرحمن السالمي: ”إن تمّـت إقالة بيليتش: 1- سـتُدفَع له قيمة الشرط الجزائي، والأهم سـيُطالب البعض بإقالة مَن بعده كالمُعتاد في السنوات الأخيرة، بقيَ 9 جولات، ماذا عن التأقلُم؟ أعذار المُدرب القادم جاهِزة قبل قدُومه ويحقّ له أن يتعذّر بها“.

* إن تمّـت إقالة بيليتش :

1- سـتُدفَع له قيمة الشرط الجزائي!

* الأهم :

2- سـيُطالب البعض بإقالة من بعده

كالمُعتاد في السنوات الأخيرة..

3- بقيَ [9] جولات، ماذا عن التأقلُم؟

4- أعذار المُدرب القادم [جاهِزة] قبل

قدُومه (????????) ويحقّ له أن يتعذّر بها..@loaynazer#استمرار_بيليتش_مطلبنا pic.twitter.com/0B9sOSBcyd — عبدالرحمن السالمي (@3bood1927) February 24, 2019

وشدد محمد الاتحادي: ”مثل هذي النوعية من المدربين تبني فريقًا لسنوات وسنوات، الدور الاول بأكمله خرج الفريق بست نقاط فقط، استلم فريقًا منتهيًا بدنياً ونفسياً، حقق في الدور الثاني تسع نقاط بأقوى دفاع وبخسارة وحيدة من المتصدر وبأخطاء دفاعية، رحيل المدرب في هذا التوقيت كارثة لو حصل“.

مثل هذي النوعيه من المدربين تبني فريق لسنوات وسنوات،الدور الاول بأكمله خرج الفريق بست نقاط فقط،استلم فريق منتهي بدنياً ونفسياً،حقق فالدور الثاني تسع نقاط ب اقوى دفاع وبخساره وحيده من المتصدر وبأخطاء دفاعيه ،رحيل المدرب في هذا التوقيت كارثه لو حصل!! #استمرار_بيليتش_مطلبنا pic.twitter.com/Xvqsm5TpeS — محمد الاتحادي.#نور (@m_itfc18) February 24, 2019

وأشار مغرد آخر: ”درّب بشيكتاش التركي في ظروف مشابهة للاتحاد، وفي موسمه الثاني كان المنافس الأول على الدوري ونتائج رائعة في أرروبا، جمهور بشيكتاش لازال إلى يومنا هذا يبكي رحيله، سلافين بيليتش أحد عظماء التدريب“.

#استمرار_بيليتش_مطلبنا درّب بشيكتاش التركي في ظروف مشابهة للاتحاد وفي موسمه الثاني كان المنافس الأول على الدوري ونتائج رائعة في ارروبا جمهور بشيكتاش .. لازال الى يومنا هذا يبكي رحيلة سلافين بيليتش احد عظماء التدريب ???? pic.twitter.com/Boh6oPC30e — alnahdi_811 (@M___Alnahdi) February 23, 2019

وقال علي الشهري: ”أرجوكم لا تفسدوا مشروع عودة العميد من جديد انطلاقتنا قوية مع هذا الداهية مافي مدرب جانا وقدر يشيل الكديش إلا هو ويريد حقاً إعادة العميد لوضعه الطبيعي فأرجوكم أرجوكم أرجوكم لا تفسدون ما نهدف للوصول إليه بالمختصر بيليتش هو طريق الاتحاد للعودة لمكانته الطبيعية“.