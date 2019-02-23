نادي النصر يقتنص فوزًا ثمينًا من الفيحاء في الدوري السعودي (فيديو)

واصل فريق النصر، اليوم السبت، مطاردته لفريق الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي، وحقق انتصارًا ثالثًا على التوالي.

وتغلب النصر على ضيفه الفيحاء بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.

سيطر النصر على مجريات اللعب في الشوط الأول وشكل خطورة كبيرة على مرمى الضيوف، ولكن لم ينجح في تسجيل أي أهداف.

الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 68

النصر 1 : 0 الفيحاء

⁧#النصر_الفيحاء⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/8nNPQNmLCf — دوري بلس (@dawriplusksa) February 23, 2019

وتواصل نفس السيناريو في الشوط الثاني، ولكن هذه المرة نجح النصر في تسجيل هدف اللقاء الوحيد عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله من ضربة جزاء في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل النصر المركز الثاني برصيد 46 نقطة بفارق 6 نقاط خلف الهلال المتصدر، في حين تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبًا، بينما يحتل فريقا النصر واتحاد جدة المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما.