الفيصلي يتفوق على الرائد بثلاثية في الدوري السعودي (فيديو)

تغلب الفيصلي 3-صفر على مستضيفه الرائد، ليتقدم في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.

وبات رصيد الفيصلي، الذي حقق انتصاره الثامن في 21 مباراة، 30 نقطة في المركز الثامن متقدمًا بست نقاط عن الرائد صاحب المركز العاشر.

وافتتح سلطان مندش ثلاثية الفيصلي في الدقيقة 32 بتسديدة متقنة، بعد تمريرة من البرازيلي دنيلسون بيريرا.

وضاعف يزيد البكر النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بتسديدة من مدى قريب.

وأكمل بيريرا الثلاثية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع؛ إثر وضع انفراد بمرمى الجزائري عزالدين دوخة حارس الرائد.