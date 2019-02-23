مباراة النصر والفيحاء.. العالمي يفتقد جهود نورالدين إمرابط ويتفق على انتقال كريستيان راموس

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة النصر اتفقت مع إدارة ديبورتيفو مونيسيبال البيروفي، بشأن تكفلها بنصف مرتبات المدافع البيروفي كريستيان راموس خلال فترة إعارته لنادي ديبورتيفو حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن الإدارة كانت قد قررت تحويل المدافع راموس كلاعب استثمار قبيل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية، بعد التعاقد مع المدافع البرازيلي مايكون بيريرا.

إلى ذلك، باتت مشاركة المدافع مايكون بيريرا، اليوم، أمام الفيحاء محل شكٍ كبير؛ بعد شعوره بشد عضلي، حيث كثف الجهاز الطبي علاجه للاعب؛ بغية لحاقه بالمباراة، بحسب ما نقلت صحيفة ”الرياض“.

وسيكون المدافع عبدالله مادو بديلًا للاعب حال التأكد من عدم مشاركته، ليلعب بجوار عمر هوساوي، كون الفريق سيفتقد أيضًا للمدافع البرازيلي برونو يوفيني بعد تعرضه لتمزق في العضلة، الأسبوع الماضي.

كما سيغيب أيضًا لاعب الوسط المغربي نورالدين إمرابط؛ لنيله البطاقة الصفراء الثالثة في اللقاء الأخير أمام الأهلي، بالإضافة للظهير الأيمن سلطان الغنام الموقوف من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم.